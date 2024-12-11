Минобороны сообщило, что Киев ударил ATACMS по аэродрому в Таганроге

Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен воздушный удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, которые, по информации Минобороны России, были выпущены с целью поражения военного аэродрома.

«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате падения обломков ракет несколько военнослужащих получили травмы, а два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля, как и гражданские машины, стоявшие на стоянке, были повреждены осколками.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», – добавили в Минобороны.