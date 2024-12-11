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Минобороны сообщило, что Киев ударил ATACMS по аэродрому в Таганроге
Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен воздушный удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, которые, по информации Минобороны России, были выпущены с целью поражения военного аэродрома.
«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
В результате падения обломков ракет несколько военнослужащих получили травмы, а два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля, как и гражданские машины, стоявшие на стоянке, были повреждены осколками.
«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», – добавили в Минобороны.
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