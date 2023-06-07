МИД России пообещал жесткий ответ на любую попытку атаки на Запорожскую АЭС

Россия будет предельно жестко отвечать на любые попытки украинских атак на Запорожскую атомную электростанцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат также отметила, что без ответной реакции не останутся и обстрелы критически важных объектов инфраструктуры АЭС, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и их семьи.

В мае глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции крайне неустойчивая, и все стороны конфликта на Украине должны заключить соответствующее соглашение для стабилизации обстановки.

22 мая там пропало внешнее электроснабжение ЗАЭС. Член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов утверждает, что ведущую к АЭС ЛЭП отключила украинская компания «Энергоатом».