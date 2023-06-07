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Политика 7 июня 2023 17:52

МИД России пообещал жесткий ответ на любую попытку атаки на Запорожскую АЭС

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Россия будет предельно жестко отвечать на любые попытки украинских атак на Запорожскую атомную электростанцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат также отметила, что без ответной реакции не останутся и обстрелы критически важных объектов инфраструктуры АЭС, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и их семьи.

В мае глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции крайне неустойчивая, и все стороны конфликта на Украине должны заключить соответствующее соглашение для стабилизации обстановки.

22 мая там пропало внешнее электроснабжение ЗАЭС. Член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов утверждает, что ведущую к АЭС ЛЭП отключила украинская компания «Энергоатом».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от города Энергодара. Российские военные контролируют АЭС с конца февраля 2022 года. С сентября 2022-го на территории атомной электростанции находятся представители МАГАТЭ. Делегация приехала после продолжительных обстрелов, в организации которых Россия и Украина обвиняли друг друга. При этом многомесячные попытки создать там зону безопасности до сих пор не увенчались успехом.
#мид рф #спецоперация на Украине
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