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Песков: Находимся в состоянии войны с момента, как Запад вмешался в конфликт с Украиной
Как только западные страны начали поддерживать киевский режим в украинском конфликте, Россия оказалась в состоянии войны. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы находимся в состоянии войны, – посчитал представитель Кремля. – Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации».
Песков подчеркнул, что Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности ее граждан и территории. Наша страна не может допустить, чтобы на ее границе существовало государство, у которого в документах прописано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым и территории новых регионов.
«У нас появилось четыре новых субъекта федерации, – отметил Песков. – И для нас главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом».
Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров ЕС в том, что они на стороне Украины ведут войну против России.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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