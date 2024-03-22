Орбан обвинил лидеров ЕС в том, что они ведут себя так, будто воюют с Россией

Лидеры стран Евросоюза ведут войну против России на стороне Украины, обвинил своих коллег в Брюсселе Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом передает РИА Новости.

Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе венгерский политик отметил, что конфликт на Украине — «не футбольный матч, где надо за кого-то болеть», его страна не является участником конфликта ни с той, ни с другой стороны.

«Они ведут сражения между собой, а мы другая страна, другое сообщество, с другого рода интересами, – подчеркнул Орбан. – Этого сохранения дистанции, необходимого для трезвой оценки, совершенно недостает здесь, в Брюсселе. Они на стороне Украины ведут свою войну против России. Мы не воюем с Россией, а они воюют».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.