Песков: НАТО — орудие конфронтации, а не мира

НАТО — это не орудие мира и стабильности, напротив, он направлен на конфронтацию, заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что альянс приближается к российским границам, и отметил, что такая ситуация не возникла из ничего, а складывалась на протяжении многих лет.

«НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», — заявил Песков.

Представитель московского Кремля подчеркнул, что Россия уже долгое время наблюдает за «постепенным вторжением НАТО на украинскую территорию со своей инфраструктурой, инструкторами, оборонительными и наступательными вооружениями».

По его словам, это «приблизило нас к красной линии, к ситуации, с которой мы больше не могли мириться».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не устроит ни вариант со вступлением Украины в НАТО, ни тот, где та не станет членом альянса, но разрешит разместить на своей территории ударные вооружения.