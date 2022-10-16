Песков: НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, это требует внутренней мобилизации

НАТО фактически вмешалась в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, это не отразится на целях России, поставленных в начале проведения военной спецоперации.

«НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, на цели РФ это не влияет – ее потенциал позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца», – цитирует Пескова РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, насколько России из-за этого тяжелее, он ответил: «Существенно тяжелее».

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», – сказал представитель Кремля.

Напомним, военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября в стране по указу главы государства объявлена частичная мобилизация. В минувшую пятницу Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в ближайшие две недели.