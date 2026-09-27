Песков напомнил о рисках разрешения на применение Starlink для ударов вглубь РФ

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Возможное предоставление американским бизнесменом, основателем корпорации SpaceX Илоном Маском разрешения на использование систем спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории России стало бы опрометчивым и потенциально опасным решением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», – сказал пресс-секретарь главы российского государства в интервью ИС «Вести».

Ранее Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Reuters призвал Илона Маска расширить вглубь РФ зону покрытия систем Starlink для Украины, чтобы ВСУ имели возможность атаковать российские пусковые установки баллистических ракет.

На днях, 25 сентября, Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России по вопросу возможного возобновления переговоров о завершении украинского конфликта будут исходить из национальных интересов.