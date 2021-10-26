Песков: Кремль учтет отказ Госсовета Татарстана от переименования должности Президента РТ

В Кремле будет учтено мнение татарстанского парламента, выступившего против ликвидации должности Президента РТ. Однако это одно из многих других мнений, заметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Смотрите — это мнение на законопроект, в рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом, — цитирует представителя Кремля РИА Новости. — В данном случае речь не идет о фиксации какого-то положения де-юре, это именно мнение, которое высказано и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения. Они все будут учитываться».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Госсовет РТ не поддержал ликвидацию должности Президента республики.