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Политика
19 января 2022  13:38

Песков: Кремль поддерживает усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине

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В Кремле поддерживают усилия любых стран, которые направлены на урегулирование конфликтов на Украине, отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости. 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайипим Эрдоган предложил Президентам России и Укрины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в Турцию для переговоров. Об этом заявил его официальный представитель Ибрагим Калым. 

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей <...>, это можно будет только приветствовать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения таких переговоров. 

Конфликт на востоке Украины продолжается уже более семи с половиной лет и во время него, по данным ООН, погибло уже 13 тыс. человек. 

Для урегулирования ситуации за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

#Дмитрий Песков #украина и россия #россия и турция
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