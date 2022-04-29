Песков: Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг «Азовстали»

Эвакуация людей с «Азовстали» не является темой для проведения переговоров России и Украины. Ранее Владимир Путин достаточно четко сформулировал позицию Москвы по данному вопросу, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в переговорах с генсеком ООН Антониу Гутерришем Президент России сказал, что украинские военные должны выпустить мирных жителей, которые там находятся, а также могут выйти сами.

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — подчеркнул Песков, поинтересовавшись, какие еще темы для обсуждения могут быть по этому вопросу.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по эвакуации людей с «Азовстали».