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Песков: Киев пытается втянуть в конфликт всё больше стран
Власти Украины стремятся к тому, чтобы в ее конфликт с Россией вмешалось как можно больше стран. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт, понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать поездку украинского лидера Владимира Зеленского в Болгарию, куда он прибыл накануне.
Во время телефонного разговора с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди 30 июня Президент России Владимир Путин высказал мнение, что Киев категорически отказывается предпринимать какие-либо шаги к мирному урегулированию конфликта.
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