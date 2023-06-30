Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин сообщил об отказе Киева от мирных шагов в решении конфликта на Украине
Во время телефонного разговора с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди Президент РФ Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне спецоперации. Он также сообщил, что Киев категорически отказывается от любых политико-дипломатических методов решения конфликта.
«При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества отмечена важность дальнейшей последовательной реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года», – также сообщили в пресс-службе Кремля.
Стороны уделили внимание и взаимодействию по линии ШОС и «Группы двадцати», в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС. Моди проинформировал Путина о состоявшихся международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон. Он также выразил российскому лидеру поддержку в связи с попыткой мятежа в России и отметил решительные действия Правительства РФ в решении этой ситуации и обеспечении безопасности граждан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»