Песков: Украина отказалась от переговоров с Россией по указанию США

Руководство России считает очевидным, что власти Украины отказались вернуться за стол переговоров по указанию Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, РФ не меняет своей позиции, она готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров. Соответственно, по его мнению, речь идет лишь о нежелании со стороны Украины.

«Собственно, наш коллега, коллега из африканского государства... изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию [Владимира] Путина донесет до украинской стороны», — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства в связи с этим напомнил о недавних переговорах Президента РФ с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Позднее Эмбало передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому послание Путина, в котором отмечалась необходимость продолжить переговоры.