Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города остается без электроэнергии

Большая часть Киева все еще остается без электроэнергии, обесточено 70% города. Водоснабжение частично восстановлено. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня», — уточнил он.

Сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электричество, добавил глава города. По его словам, эксперты считают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

Накануне украинское министерство энергетики сообщило, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены и большая часть потребителей электроэнергии остались без света. Кличко заявил о серии взрывов в разных частях города и попаданиях ракет по объектам критической инфраструктуры.