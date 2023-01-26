Песков: Изменение статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле

В Кремле не обсуждается вопрос об изменении статуса специальной военной операции на Украине из-за поставок Киеву западного вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет после решения Германии о поставках танков Leopard 2 украинской стороне предложил изменить статус спецоперации. По его мнению, происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Однако на что именно нужно заменить термин «специальная военная операция», парламентарий не уточнил.

О начале специальной военной операции на Украине Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Осудившие это решение страны Запада стали активно поставлять Украине вооружение, в последнее время поставки наращиваются.