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Здоровье
28 января 2022  17:04

Песков: Избыточные ограничения при «омикроне» не имеют смысла

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Опыт других государств показывает, что избыточные ограничения при «омикроне» не имеют смысла. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны», — сказал представитель Кремля. 

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что, несмотря на рост ковид-случаев, объявлять локдаун в стране нет необходимости, поскольку система здравоохранения научилась бороться с инфекцией. 

Наиболее эффективной защитой от Covid-19 остается вакцинация. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство госпитализированных пациентов не были привиты. Ранее Президент России Владимир Путин поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против коронавируса. 

#коронавирус #омикрон #Дмитрий Песков
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