Песков: Из-за агрессивной риторики Киева на Украине высока вероятность военных действий

Из-за агрессивной риторики Киева высока вероятность военных конфликтов на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что несмотря на то, что украинские власти подчеркивают необходимость прямых переговоров с Россией по ситуации в Донбассе, они «настойчиво представляют РФ стороной конфликта» и создают условия, при которых ведение каких-либо переговоров становится невозможным.

В качестве примера таких «обстоятельств» пресс-секретарь привел нарушения Украиной Минских договоренностей.

«Все это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает силового сценария урегулирования, не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Ситуация остается напряженной», — подчеркнул Песков.

Он напомнил о том, что произнося речь в парламенте 1 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его страна обладает сильной армией и может ее использовать.

«На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса», — констатировал пресс-секретарь.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украине давно пора наладить отношения с Россией во избежание дальнейших конфликтов и беспокойств.