Песков объяснил слова Путина о возможном изменении ядерной доктрины

Слова президента России Владимира Путина о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару не означают быстрых решений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация», — сказал он (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос о том, может ли быть скорректирован соответствующий документ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может «взять на вооружение» наработки США по обеспечению безопасности, включая методику нанесения обезоруживающих ударов.

Напомним, согласно действующей ядерной доктрине России применение ядерного оружия возможно при использовании противником такого же или других видов оружия массового поражения против государства и его союзников, а также поступления проверенных данных о начале атак баллистических ракет на Россию и ее партнеров.

Кроме того, применение ядерного оружия Москвой допускается в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование России.