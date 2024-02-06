Песков допустил, что Путин может обратиться к парламенту в конце февраля — начале марта

Президент России Владимир Путин может огласить свое послание Федеральному собранию в конце февраля – начале марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Мы не можем этого исключать», – ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся ранее сообщения о том, что послание может состояться в период с 23 февраля и по 8 марта.

Ранее «Ъ», ссылаясь на 4 источника, близких к администрации главы государства, сообщило, что Президент может выступить с посланием в конце февраля, однако дату могут немного сдвинуть.