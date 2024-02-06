Источник: Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в период между 23 февраля и 8 марта. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на 4 источника, близких к администрации главы государства.

По их словам, преимущественно обсуждается конец февраля, однако дату могут немного сдвинуть.

Итоговое содержание выступления пока неизвестно, но как отмечают источники, скорее всего, в послании будут озвучены главные смысловые линии, которые Путин не раз отмечал: это, в частности, цели России в спецоперации, суверенитет и социально-экономическое будущее страны и семейные ценности.