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Источник: Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в период между 23 февраля и 8 марта. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на 4 источника, близких к администрации главы государства.
По их словам, преимущественно обсуждается конец февраля, однако дату могут немного сдвинуть.
Итоговое содержание выступления пока неизвестно, но как отмечают источники, скорее всего, в послании будут озвучены главные смысловые линии, которые Путин не раз отмечал: это, в частности, цели России в спецоперации, суверенитет и социально-экономическое будущее страны и семейные ценности.
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