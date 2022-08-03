Песков допустил возвращение обязательной вакцинации против Covid-19

В России может возобновиться обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий населения. Мера может быть принята из-за резкого подъема заболеваемости Covid-19. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Разумеется, эта ситуация отслеживается ежедневно на уровне Правительства, и также Президент, конечно же, ежедневно получает доклады от Правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (Роспотребнадзора — прим. — Т-и) и так далее», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он отметил, что если показатели заболеваемости продолжат расти, может возобновиться действие некоторых антиковидных мер, в том числе и касающихся вакцинации. По его словам, на протяжении последних двух лет вопрос борьбы Covid-19 находится на постоянном контроле Президента России Владимира Путина.

Также Песков добавил, что в Кремле не прекращалось действие повышенных мер антиковидной безопасности.

«Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — отметил Песков.

Напомним, что за прошедшие сутки в России подтвердилось более 14 тыс. случаев коронавируса. Таких цифр заболеваемости в стране не было с 6 апреля.