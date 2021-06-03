Песков допустил возможность возвращения послов России и США

По итогам встречи саммита России и США 16 июня в Женеве могут быть возвращены послы в дипмиссии обеих стран, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

«Может быть, а может и не быть», — ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на вопрос издания, может ли быть итогом переговоров Владимир Путина и Джо Байдена возвращение послов после консультаций в столицах.

По данным источника, возвращение глав дипведомств в Москву и Вашингтон было бы небольшим сигналом желания продолжать диалог.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент США планирует рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным кибератаку на JBS.