Песков допустил, что Путин сегодня даст новые поручения после переговоров РФ и Украины

Президент России Владимир Путин может уже сегодня получить полный доклад об итогах переговоров РФ и Украины, а также дать поручения о дальнейших действиях. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Конечно, можно», — заявил официальный представитель Кремля, ответив на вопрос, можно ли ожидать поручений Путина уже 28 февраля.

Переговоры России и Украины состоялись в Гомельской области Белоруссии и продолжались около пяти часов. Как заявил помощник Президента России Владимир Мединский, стороны условились о проведении новой встречи, теперь уже на белорусско-польской границе.