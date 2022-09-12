Песков о прошедших выборах: «Проведены на весьма и весьма высоком уровне»

Выборы в России прошли на очень высоком уровне. Никаких сбоев или происшествий, которые могли бы повлиять на их итоги, не было выявлено. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Ну, мы, разумеется, присоединяемся ко всем поздравляющим главу ЦИК Эллу Памфилову, которая 12 сентября отмечает день рождения, и здоровья, и желаем ей дальнейшего успеха. У нее очень-очень сложная работа, исходим прежде всего из того, что выборы организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне», — сказал представитель Кремля.

В единый день выборов 11 сентября во всех регионах, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии, прошли более 9 тыс. избирательных компаний. В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рима Мухамедшина и Дмитрий Анисимов лидируют на дополнительных выборах в Государственный Совет Татарстана.