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Политика
12 сентября 2022  09:16
Алексей Угаров

Рима Мухамедшина и Дмитрий Анисимов лидируют на допвыборах в Госсовет РТ

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Единоросс Дмитрий Анисимов и самовыдвиженка Рима Мухамедшина лидируют на дополнительных выборах в Государственный Совет Татарстана после обработки 100% протоколов об итогах голосования. Об этом сообщает Центризбирком РТ.

Рима Мухамедшина набрала 57,30% голосов в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7, на втором месте справедливоросс Дамир Хуснутдинов с 12,45%, на третьем месте — представитель партии «Коммунисты России» Ренат Галимзянов.

В Пионерском одномандатном избирательном округе №14 после обработки 100% протоколов ситуация выглядит так: единоросс Дмитрий Анисимов набрал 64,39% голосов, справедливоросска Венера Нагимова — 8,06%, на третьем месте представитель партии «Коммунисты России» Рустем Гарипов, получивший 7,42% голосов избирателей.

Мандаты депутатов в Пионерском и Ибрагимовском округах стали вакантными после того, как их владельцы, Илья Вольфсон и Марат Нуриев, были избраны в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 года. Они оба являются представителями «Единой России» и сейчас входят в одноименную фракцию нижней палаты российского парламента.

Дмитрий Анисимов — выпускник Казанского финансово-экономического института, работает директором ООО «Центр стратегических инициатив», в прошлом — председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани.

Рима Мухамедшина тоже окончила Казанский финансово-экономический институт, работает генеральным директором Департамента продовольствия и социального питания Казани.
#госсовет рт #выборы #единый день голосования
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