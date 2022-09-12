Рима Мухамедшина и Дмитрий Анисимов лидируют на допвыборах в Госсовет РТ

Единоросс Дмитрий Анисимов и самовыдвиженка Рима Мухамедшина лидируют на дополнительных выборах в Государственный Совет Татарстана после обработки 100% протоколов об итогах голосования. Об этом сообщает Центризбирком РТ.

Рима Мухамедшина набрала 57,30% голосов в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7, на втором месте справедливоросс Дамир Хуснутдинов с 12,45%, на третьем месте — представитель партии «Коммунисты России» Ренат Галимзянов.

В Пионерском одномандатном избирательном округе №14 после обработки 100% протоколов ситуация выглядит так: единоросс Дмитрий Анисимов набрал 64,39% голосов, справедливоросска Венера Нагимова — 8,06%, на третьем месте представитель партии «Коммунисты России» Рустем Гарипов, получивший 7,42% голосов избирателей.

Мандаты депутатов в Пионерском и Ибрагимовском округах стали вакантными после того, как их владельцы, Илья Вольфсон и Марат Нуриев, были избраны в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 года. Они оба являются представителями «Единой России» и сейчас входят в одноименную фракцию нижней палаты российского парламента.

Дмитрий Анисимов — выпускник Казанского финансово-экономического института, работает директором ООО «Центр стратегических инициатив», в прошлом — председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани.



Рима Мухамедшина тоже окончила Казанский финансово-экономический институт, работает генеральным директором Департамента продовольствия и социального питания Казани.