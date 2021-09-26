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Ру Тат
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26 сентября 2021  21:48

Песков: Безопасность Путина на отдыхе обеспечивается должным образом

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Безопасность Президента России Владимира Путина во время отдыха на природе обеспечивается должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Официальный представитель Кремля рассказал, что в начале сентября российский лидер вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в течение нескольких дней отдыхал в Сибири по соседству с Саяно-Шушенским заповедником.

Говоря об обеспечении безопасности Президента, Песков заметил, что хотя «дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать», охраной Путина «занимаются постоянно те, кому это положено».

По словам самого главы государства, в тайге отдыхающие встретили маралов, поразивших их своими размерами и быстротой, а к их палаточному лагерю «медведи подходили». В этом контексте Песков не удержался от шутки. «Медведь, он же видит, что это Путин», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дмитрий Песков не исключил введения ответственности за призывы к санкциям.

#владимир путин #дмитрий песков
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