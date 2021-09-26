Песков не исключил введения ответственности за призывы к санкциям

Введение ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против граждан России будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, этот вопрос несколько раз поднимался в последние годы, когда со стороны россиян, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, «причем глав огромных компаний, которые создают десятки тысяч рабочих мест, которые платят огромные налоги, которые тратят миллиарды рублей на благотворительность и т.д.».

«И действительно звучали инициативы приравнять это [призывы ввести санкции против россиян] к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», — отметил представитель Кремля.