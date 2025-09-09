news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 9 сентября 2025 14:05

Песков: Атака БПЛА в Сочи не повлияла на рабочий график Путина

Читайте нас в
Телеграм

Ночные удары беспилотников в Сочи не отразились на расписании президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», – отметил представитель Кремля.

В ночь на 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Кондратьев поручил мэру города Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего.

Накануне, 8 сентября, Владимир Путин из Сочи принял участие в онлайн-саммите БРИКС, где стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах на фоне текущей глобальной экономической ситуации.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Краснодарский край #сочи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025