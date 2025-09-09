Песков: Атака БПЛА в Сочи не повлияла на рабочий график Путина

Ночные удары беспилотников в Сочи не отразились на расписании президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», – отметил представитель Кремля.

В ночь на 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Кондратьев поручил мэру города Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего.

Накануне, 8 сентября, Владимир Путин из Сочи принял участие в онлайн-саммите БРИКС, где стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах на фоне текущей глобальной экономической ситуации.