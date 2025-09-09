В Сочи мужчина погиб из-за атаки беспилотника ВСУ

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В результате атаки киевского режима на гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждено порядка 6 зданий: фасады, крыша, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего. Администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

По данным Минобороны, над регионами России с 23.00 8 сентября до 7.00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа.