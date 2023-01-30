Песков «абсолютно положительно» оценил перспективы развития экономики России

Правительство России блестяще справилось с непростой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса и санкциями стран Запада, и сейчас перспективы экономического развития страны «абсолютно положительные». Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Уже три года кабинет <…> работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались <…> с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу оценить работу Правительства и его Председателя Михаила Мишустина.

По словам Пескова, следом за пандемией Covid-19 пришла «прокси-война», которую государства коллективного Запада «провели против России». По его мнению, и с этим вызовом также удалось достойно справиться.

«Не просто кое-как выйти из ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста», — уверен пресс-секретарь главы государства.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля прошлого года, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции, которые коснулись всех сфер, включая экономическую. Так, крупнейшие банки России были отключены от системы SWIFT. Кроме того, за границей были заморожены активы Центробанка.