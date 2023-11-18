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«Циничные»: Песков заявил, что страны Запада не гнушаются ничем в санкциях против России
Западные страны способны на многое и не гнушаются ничем, поэтому Россия должна быть готовой к любым ограничениям с их стороны. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.
«Способны они [западные страны] на многое, люди циничные, не гнушаются ничем. Поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность. То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт», – сказал представитель Кремля.
Таким образом он прокомментировал утверждение главы государства Владимира Путина о том, что России надо готовиться к усилению санкционного давления Запада.
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