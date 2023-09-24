Пешеходный мост через Казанку в Арске стал победителем архитектурной премии

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Мост через Казанку в Арске стал победителем общероссийской премии АРХИWOOD 2023 за лучшее архитектурное сооружение из дерева в номинации «Малый объект».

Победу мосту из Арска принесло народное голосование. По выбору жюри в этой же категории отмечена входная группа заповедника «Басеги» из Пермского края, сообщается на сайте премии.

Мост через Казанку восстановили по проекту «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улице Коммуны». Авторы ставили задачу помочь Арску сохранить свою идентичность и отразить ее в современной культуре и архитектурных решениях.

В 2021 году эта инициатива стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявки на конкурс от Татарстана курирует Институт развития городов РТ.

Архитектурное бюро «М2М3» постаралось сохранить специфику малого города — новый мост подобен своему предшественнику, возведенному в XIX веке, отмечает Дирекция парков и скверов Татарстана.

АРХИWOOD — ежегодная общероссийская премия за лучшее архитектурное сооружение из дерева. В текущем году конкурс собрал 203 заявки. Из них попали в шорт-лист лишь 65.

Реализация проектов, победивших во всероссийском конкурсе малых городов, происходит благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.