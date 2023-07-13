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Пешеходная часть моста через Волгу на трассе М12 откроется в августе
Пешеходная часть моста через Волгу на трассе М12 Москва — Казань в Татарстане откроется в августе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на 45-заседании Госсовета РТ VI созыва.
«Планируется 10 августа открыть пеший переход с одного берега на другой», — сказал глава Миндортранса.
Движение по участку автодороги М12 в Татарстане протяженностью 142 километра планируется открыть в декабре. «Движение будет открыто, объект будет введен в эксплуатацию», — сказал Ханифов.
Скоростная автомагистраль в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что завершены работы по возведению всех 28 опор моста через Волгу на трассе М12 в Татарстане.
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