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Экономика 13 июля 2023 14:18

Пешеходная часть моста через Волгу на трассе М12 откроется в августе

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Пешеходная часть моста через Волгу на трассе М12 Москва — Казань в Татарстане откроется в августе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на 45-заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Планируется 10 августа открыть пеший переход с одного берега на другой», — сказал глава Миндортранса.

Движение по участку автодороги М12 в Татарстане протяженностью 142 километра планируется открыть в декабре. «Движение будет открыто, объект будет введен в эксплуатацию», — сказал Ханифов.

Скоростная автомагистраль в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что завершены работы по возведению всех 28 опор моста через Волгу на трассе М12 в Татарстане.

#Строительство #Трасса м12 #мост через Волгу
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