На мосту через Волгу трассы М12 в Татарстане завершены работы по возведению всех 28 опор

На мосту через Волгу скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань строители завершили работы по возведению всех 28 опор. Сейчас проводится монтаж металлоконструкций – осталось надвинуть 2979 тонн конструкций на два пролетных строения, сообщает госкомпания «Автодор».

«Уже в августе самый длинный мост на М12 протяженностью 3362 метра сомкнется, и по нему можно будет пройти пешком, – отметили в компании. – На правом берегу Волги, на подъезде к мосту, рабочие завершили разработку крупнейшей выемки на трассе».

Продолжаются работы и на других участках восьмого этапа М12. Дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона, монтируют опоры освещения, прокладывают инженерные коммуникации, ведут устройство локальных очистных сооружений.



Общая протяженность восьмого этапа трассы М12, который проходит по Татарстану, составляет 70 км.

Строительство скоростной автомагистрали ведется по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Экономический эффект от строительства скоростной трассы М12 Москва – Казань для Татарстана оценивается в 146 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».