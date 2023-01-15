Первых верующих соборная мечеть в Пестрецах сможет принять в Рамазан

Первых верующих соборная мечеть в селе Пестрецы сможет принять в священный месяц Рамазан, который наступит через три месяца, сообщили «Татар-информу» в администрации Пестречинского района РТ. Пока строительство мечети продолжается.

Сейчас в культовом здании начаты и ведутся покрасочные работы, также готов проект фарз-зала, вскоре начнется установка входных групп. Помимо этого, нашлось финансирование для строительства минарета, работы начнутся в марте.

Двухэтажное здание площадью 1344,8 кв. метра будет вмещать до 400 прихожан. По проекту предполагается и цокольный этаж, где будут расположены отдельные молельные комнаты для мужчин и женщин, общая их вместимость составит около 300–400 человек.

Строительство культового объекта началось в 2000-х, был залит фундамент, но из-за ряда причин стройка была заморожена почти на 19 лет. По словам источника, активное строительство возобновилось в 2019 году — фундамент был отреставрирован и укреплен, затем на территорию объекта начали завозить кирпичи для будущей мечети и медресе. Приобретены они были на средства благотворителей и неравнодушных людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестрецах в ноябре прошлого года заложили камень на месте будущего строительства Соборной церкви.