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Политика 19 февраля 2025 15:42

Первым замглавы Минфина Татарстана назначен Рустам Аюкасов

Первым заместителем министра финансов Татарстана – директором Департамента казначейства назначен Рустам Аюкасов. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

С июня 2021 года Аюкасов занимал пост заместителя главы финансового ведомства республики.

Первым заместителем министра финансов РТ – директором Департамента казначейства до января этого года был Марат Файзрахманов, ставший затем руководителем финансового ведомства вместо Радика Гайзатуллина.

#Минфин РТ
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