Первым замглавы Минфина Татарстана назначен Рустам Аюкасов
Первым заместителем министра финансов Татарстана – директором Департамента казначейства назначен Рустам Аюкасов. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
С июня 2021 года Аюкасов занимал пост заместителя главы финансового ведомства республики.
Первым заместителем министра финансов РТ – директором Департамента казначейства до января этого года был Марат Файзрахманов, ставший затем руководителем финансового ведомства вместо Радика Гайзатуллина.