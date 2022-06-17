Первым новичком УНИКСа стал защитник молодежной команды

УНИКС объявил о подписании трехгодичного контракт с 19-летним российским защитником Сергеем Полстяновым, который стал первым новичком команды в это межсезонье. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон Полстянов провел в составе УНИКСа-2 и стал одним из лучших снайперов Единой молодежной лиги ВТБ. В 50 матчах за казанскую «молодежку» средние показатели защитника составили 16,1 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи. Рост парня 196 см., вес 70 кг.

Стоит отметить, что Полстянов трижды входил в символические пятерки чемпионата по итогам месяца и завершил сезон в пятерке самых результативных игроков Единой молодежной лиги ВТБ.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.