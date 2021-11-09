Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 62 млн человек

На сегодняшний день в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн человек. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с Covid-19 сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие. За нерабочие дни были привиты 3,7 млн человек», — доложил министр.

Удельный вес вакцинации составляет 400 человек на 100 тыс. населения. Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации — Калмыкия, Тюменская, Пензенская, Липецкая и Кировская области, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа и Приморский край.

Массовая прививочная кампания от Covid-19 началась в регионах России 18 января этого года. Сейчас регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что такое решение приняли пять субъектов РФ.