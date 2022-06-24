«Изучать опыт друг друга»: «Татмедиа» и Мининноваций Якутии усилят сотрудничество в медиа

Развивать совместные проекты в области книгопечатания, СМИ, проведения форумов и образовательных программ планируют сотрудники Республиканского агентства «Татмедиа», а также Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха. Соглашение об этом сегодня подписали в Якутске замруководителя агентства Эльвира Ахметова и замминистра Георгий Андреев.

Фото: © Алексей Угаров/ИА «Татар-информ»

Церемония подписания состоялась на полях делового форума «Татарстан — Якутия», который проходит сегодня в Республике Саха.

По словам Эльвиры Ахметовой, Татарстан и Якутию связывают давние дружеские отношения, в том в числе и в медиасфере. Особенно в книгоиздательской деятельности. Примером этому служит антология современной якутской прозы, изданная на татарском в этом году. Ранее антология татарской прозы выходила на якутском языке.

«В рамках проведения Дней Якутии в Татарстане в июне 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве между медиахолдингами „Татмедиа“ и „Сахапечать“. Но сегодняшнее соглашение заключено на более высоком уровне, между отраслевыми ведомствами, что позволит нам расширить границы сотрудничества в проведении совместных мероприятий, круглых столов, форумов, обучающих программ», — сказала Ахметова.

Замруководителя агентства «Татмедиа» напомнила, что в августе 2020 года, в рамках Дня Республики, в Казани состоится форум региональных национальных СМИ.

«Одним из гостей мероприятия мы, как организаторы, видим коллег Мининноваций Якутии. Очень надеемся, что в дальнейшем Татарстан и Якутия будут сотрудничать не только в сфере информационного обмена, но и изучать опыт друг друга в полиграфии, в книгоиздательском деле. В Якутии, как и в Татарстане, накоплен большой опыт по изготовлению социально значимой национальной литературы. У нас очень похожи языки, много точек соприкосновения. Мы надеемся, что сегодняшнее соглашение даст новый импульс и станет платформой для более тесного сотрудничества», — подчеркнула Ахметова.

В Якутске сегодня открылся деловой форум «Татарстан — Якутия», где обсуждаются пути развития двусторонних торгово-экономических связей. На форуме представлены представители крупнейших компаний Татарстана, в том числе КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, судостроительная компания «Ак Барс».