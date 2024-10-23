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Политика 23 октября 2024 09:41

Первый замминистра иностранных дел Бангладеш прибыл в Казань на саммит БРИКС

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Первый замминистра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который продлится по 24 октября.

В международном аэропорту гостя встретил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин. По традиции гостю предложили попробовать кравай с солью и татарское национальное блюдо чак-чак.

В прошлом году Бангладеш официально подала заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС. На сегодня членами БРИКС являются 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее в Казань прилетел и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

#саммит БРИКС #БРИКС #бангладеш
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