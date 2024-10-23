В Казань на саммит БРИКС прилетел президент Объединенных Арабских Эмиратов

фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

При встрече Минниханов подчеркнул, что гостя ждут в Казани не только на период проведения саммита БРИКС, но на «более продолжительное время».

«Когда тепло будет», – добавил Минниханов.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС 1 января по итогам саммита прошлого года в ЮАР.

ОАЭ - одна из самых динамично развивающихся стран в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Страна рассматривают своё членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.

видео: пресс-служба Раиса РТ