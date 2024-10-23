Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казань на саммит БРИКС прилетел президент Объединенных Арабских Эмиратов
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
При встрече Минниханов подчеркнул, что гостя ждут в Казани не только на период проведения саммита БРИКС, но на «более продолжительное время».
«Когда тепло будет», – добавил Минниханов.
Напомним, Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС 1 января по итогам саммита прошлого года в ЮАР.
ОАЭ - одна из самых динамично развивающихся стран в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Страна рассматривают своё членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.
видео: пресс-служба Раиса РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»