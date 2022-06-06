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Спорт
6 июня 2022  17:15

Первый японец в истории КХЛ: «Торпедо» подписало контракт с форвардом Ю Сато

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Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с японским форвардом клуба АХЛ «Линкольн» Ю Сато. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что соглашение с 20-летним нападающим рассчитано на два года.

Сато является воспитанником московских «Крыльев Советов». Последние два сезона провел в Северной Америке, где в составе «Линкольн Старз» отметился 38 (14+24) очками в 104 матчах АХЛ.

В случае если Ю Сато сыграет за основную команду «Торпедо», он может стать первым японским хоккеистом в истории КХЛ.

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» подписал контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным.

#кхл #хоккей #хк торпедо
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