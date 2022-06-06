«Нефтехимик» подписал контракт с экс-рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой серии»

«Нефтехимик» подписал контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Отмечается, что соглашение с 35-летним вратарём рассчитано на один год.

Минувший сезон КХЛ Мурыгин провёл в «Торпедо». В составе нижегородского клуба голкипер провел семь матчей в регулярном чемпионате, в которых отразил 94,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,39. Помимо «Торпедо» 35-летний хоккеист также выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив» и «Авангард».

В сезоне 2014/15 Мурыгин в составе «Локомотива» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой серии». Вратарь не пропускал в течение 302 минут и 11 секунд. Чуть позже данное достижение сумел перебить голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

Напомним, Мурыгин победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона.

Ранее лидер «Нефтехимика» Марат Хайруллин официально перешел в питерский СКА.