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Ру Тат
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21 сентября 2021  12:21
Алексей Угаров

Первый в мире автомобиль, который сам экзаменует водителя, создают в ГИБДД Татарстана

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Уникальный комплекс для тестирования учащихся автошкол создают сотрудники Управления ГИБДД МВД по РТ совместно с разработчиками Иннополиса. Автомобиль, который сам ставит оценку водителю, сегодня представили Президенту РТ Рустаму Минниханову на форуме Kazan Digital Week.

Презентацию провел начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. По его словам, курсант автошколы садится за руль, а инспектор с планшетным компьютером располагается рядом на кресле пассажира.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Машина сама оценивает действия водителя. Забыл он включить подворотник, не пропустил пешехода — машина сразу реагирует и выдает ошибку на планшет инспектора. Решение принимает инспектор, но действия водителя контролирует машина», — рассказал Габдурахманов.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» начальник дорожной полиции пояснил, что сейчас машина умеет распознавать 17 ошибок из 37, также автомобиль необходимо сертифицировать. «Я думаю, через год-два эта машина будет ездить, оценивать курсантов автошкол», — поделился мнением Габдурахманов.

По словам собеседника ИА «Татар-информ», аппаратный комплекс создается по инициативе УГИБДД МВД по РТ, подобного оборудования в мире нет. «Это уникальная разработка. И в России, и за границей тоже таких решений нет», — подчеркнул Габдурахманов.

В Казани с 21 по 24 сентября проходит международный форум Kazan Digital Week, ориентированный на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий. Среди участников форума — Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

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