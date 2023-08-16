В Казанском зоопарке появился на свет детеныш белоголового сипа

В Казанском зооботсаде белоголового сипенка чипировали и выпустили в вольер к родителям. С момента вылупления птенца прошло уже три месяца, и его уже практически нельзя отличить от взрослой особи. Радостной новостью и первыми кадрам из жизни птицы работники зоопарка поделились в Telegram-канале.

«При вылуплении он (сипенок — прим. Т-и) легко помещался в заботливую ладошку нашего сотрудника, заведующего отделом „Слоновник“ Аделя Ганибаева. Именно он изо дня в день выкармливал птенца мышками и крысками. Для развития сипенку просто необходимо было такое питание. Причем строго по времени. Постепенно в рацион птицы вводились витамины и минералы», — пояснили в зоопарке.

Отмечается также, что весь процесс развития птенца с момента вылупления до первого кормления строго контролировали врачи. Теперь работники зоооботсада приглашают всех желающих познакомиться с новым его обитателем.