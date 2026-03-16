Первый турнир лиги мобильных игр в Татарстане стартует 22 марта в Бугульме

Первый пилотный турнир «Мобильной лиги первых» пройдет в Бугульме 22 марта во Дворце молодежи. Подростки в возрасте от 13 до 18 лет будут соревноваться командами друг против друга в матчах 5 на 5 в популярной онлайн-игре. Принять участие могут желающие со всего Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Раньше мы с любителями онлайн-игр не работали, а это большая аудитория. Мобильные игры – очень популярное хобби у подростков. Наша задача – дать ребятам площадку, где они смогут общаться, обмениваться опытом и заводить друзей, а не просто сидеть в телефоне. Пилотная „Мобильная лига первых“ состоится в Бугульме, но в будущем мы планируем провести ее в разных районах Татарстана», – отметила в беседе с агентством заместитель руководителя «Движения первых» в Татарстане Диляра Галеева.

«Мобильная лига первых» в Бугульминском районе пройдет в два этапа: квалификация и гала-турнир. Квалификационные соревнования состоятся 22 и 29 марта. В каждом определят четыре команды-финалиста. Те, кто проиграл в первой квалификации, смогут попробовать свои силы снова во второй. В апреле пройдет районный этап, по итогам которого выделят тройку победителей.

Все желающие могут зарегистрироваться на турнир по ссылке.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.