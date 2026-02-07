news_header_top
Общество 7 февраля 2026 16:35

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

Тимур Сулейманов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане в ближайшее время будет запущена школьная лига по мобильным играм «Лига первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Мы запускаем лигу по мобильным играм в Татарстане впервые. Это очень популярное увлечение подростков. Для нас важно быть с ребятами на одной волне и благодаря этому формировать доверительную коммуникацию. Мы решили создать площадку, где подростки смогут не только посоревноваться, играя в одну из самых популярных игр на телефоне, но и пообщаться друг с другом, научиться работать в команде, завести друзей. „Лига первых“ поможет объединить разных ребят вокруг одного хобби», – пояснил собеседник агентства.

Участники будут соревноваться в командах по пять человек. Подать заявку на отборочный этап может любой желающий. Первые соревнования пройдут в Бугульминском и Апастовском районах, Казани и Набережных Челнах.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Тимур Сулейманов #движение первых #игры
