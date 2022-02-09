Первый тренер Валиевой: «Уже в детстве Камила выделялась среди остальных своими данными»

Первый детский тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой Ксения Иванова поделилась с корреспондентом спортивной редакции ИА «Татар-информ» эмоциями после золотой медали спортсменки, а также рассказала о том, как Камила выделялась уже в детстве.

По словам Ивановой, об успешности карьеры Камилы можно было судить еще в раннем возрасте.

«Камила была очень перспективная, выделялась из всех физическими данными. Уже тогда можно было предположить, что при удачном стечении обстоятельств она может достичь высоких результатов. Еще до переезда в Москву Камила свободно прыгала одинарный аксель и владела каскадом двойной сальхов + двойной тулуп», – вспоминает первый тренер Валиевой.

Кроме того, Ксения Иванова рассказала о подробностях переезда Камилы из Казани в Москву, уточнив, что попыток удержать будущую олимпийскую чемпионку в Татарстане не было.

«В августе 2012 года мама Камилы подошла и сказала, что по семейным обстоятельствам вынуждены переехать в Москву. Мы хорошо поговорили и остались на связи. Никаких попыток удержать не было – зачем… Значит, так должно быть», – сказала Иванова.

Также первый тренер Валиевой поделилась эмоциями от золота в команднике и ожиданиями от выступления в личном турнире.

«Первые эмоции после золота? Наверное, радость и чувство удовлетворения. Однако, хочется еще и победы в личном первенстве», – отметила она.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал о казанском этапе карьеры Камилы Валиевой.