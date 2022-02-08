От балета до золота Олимпиады: неизвестная глава Камилы Валиевой в Казани

Золотой медали Камилы Валиевой на Олимпиаде татарстанцы радовались как своей собственной. Это неудивительно: именно в Казани фигуристка делала первые шаги в спорте. О том, как начиналась карьера чемпионки и почему сопротивляться переезду Камилы в Москву было невозможно, – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Уроженка Казани Камила Валиева не затерялась в Москве и уже вписала свое имя в историю Олимпийских игр

Фото: © Владимир Песня / РИА Новости

Камила Валиева уже вписала свое имя в историю Олимпийских игр. Блестящий прокат 15-летней фигуристки на заключительном этапе командного турнира поставил жирную точку под общим выступлением сборной России. 15 февраля у Валиевой запланированы соревнования в личном зачете, и к ним спортсменка будет подходить в ранге главной фаворитки. Объективно говоря, сейчас на планете нет фигуристки сильнее, чем Камила Валиева. И так случилось, что 15 лет назад олимпийская чемпионка родилась именно в Казани, где впервые встала на лед.

Балериной не стала, но растяжка осталась с тех времен

Произошло это, когда Камиле было 3,5 года. Как сказала корреспонденту ИА «Татар-информ» первый тренер фигуристки Ксения Иванова, уже в самом раннем возрасте талантливая малышка умела делать «пистолетик», «цапельку», а также учила подсечки. Наверняка изящной пластике и растяжке поспособствовало то, что еще в столь юном возрасте будущая олимпийская чемпионка успела позаниматься и спортивной гимнастикой, и балетом. Об этом в одном из интервью рассказывала и сама Камила.

«Сначала мама позвонила в секцию художественной гимнастики, но для этого спорта я оказалась слишком маленькой. На фигурное катание записаться было проще – хватило обещания стараться на тренировках и не грызть лед. На гимнастику через год меня все-таки отдали. А вдобавок к ней записали в балетную школу. Правда, от всех секций постепенно пришлось отказаться ради фигурного катания, но растяжка у меня именно с тех времен», – рассказывала Валиева в одном из своих интервью.



Что интересно, уже в столь юном возрасте Камила мечтала и задумывалась о золоте Олимпиады. «Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась. Теперь я буду еще работать, чтобы сбылась еще одна мечта», – заявила Камила после победы в командном турнире.

Мы дозвонились до матери Камилы – Алсу, но она от подробного разговора со СМИ отказалась, пообещав, что ответит на все вопросы после окончания Олимпиады.

«Вклад первого тренера в успех Камилы невероятно большой»

Что касается первого тренера, Ксении Ивановой, которая обучала Камилу всему с нуля, то во многом своими успехами олимпийская чемпионка обязана именно ей. Да, стала состоявшейся фигуристкой, а также получила свой первый профессиональный разряд и спортивную прописку фигуристка уже в Москве (к слову, как раз поэтому Камила фактически является представительницей столицы, а не Казани). Но по факту именно первый тренер дала Валиевой то, за что чуть позднее на нее обратит внимание Марина Кудрявцева из школы «Москвич», а затем и Этери Тутберидзе из «Самбо-70». Об этом спортивной редакции ИА «Татар-информ» рассказала генеральный секретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова.

«Ксения очень любила Камилу. В свое время она даже не ушла в положенный декретный отпуск только ради того, чтобы продолжить заниматься с группой Камилы. В середине июля ей предстояло рожать, а она продолжала заниматься с девочками вплоть до июня. Ушла в отпуск и вернулась уже в августе. Ксения – человек, который отдает работе всего себя, так что ее вклад в успех Камилы невероятно большой», – считает Тарасова.

«Камила была очень перспективная, выделялась из всех физическими данными. Уже тогда можно было предположить, что при удачном стечении обстоятельств она может достичь высоких результатов. Еще до переезда в Москву Камила свободно прыгала одинарный аксель и владела каскадом двойной сальхов + двойной тулуп», – вспоминает сама Иванова в беседе с нашим корреспондентом.

В течение нескольких лет работы с Ивановой Камила превратилась из девочки, не умеющей стоять на коньках, в победительницу первого большого для себя турнира в Москве. Про легендарные «Валенки» Камила и сама рассказывала не раз. А по словам фигуристки, именно после этого выступления она приняла окончательное решение продолжить заниматься фигурным катанием.

«В память врезалась поездка в Москву с моей первой настоящей программой под “Валенки”. За победу мне вручили огромный кубок – в половину моего роста, и, кажется, тогда я поняла, что мне нравится соревноваться», – заявила Валиева.

Пробивная сила матери и переезд в Москву

Особую роль в карьере Камилы сыграла и мама Алсу, которая привела дочку в фигурное катание и сделала все возможное, чтобы она добилась больших высот. Недаром о пробивной силе матери фигуристки слагают легенды: как она чуть ли не в одиночку водила ребенка одновременно на три разные секции и четко шла к цели, развивая свою дочь во всевозможных направлениях. Это отметила и первый тренер Камилы Ксения.

«Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание. Полностью себя отдавала развитию ребенка. И девочка сама очень целеустремленная, ответственная, сознательная. Там было всё. А при правильной работе с ребенком достигаются определенные результаты», – говорила она.

Однако чуть позже 7-летняя Камила переехала в Москву, а инициатором ее переезда стали именно родители. «В августе 2012 года подошла и сказала, что по семейным обстоятельствам вынуждены переехать в Москву. Мы хорошо поговорили и остались на связи. Никаких попыток удержать не было – зачем… Значит, так должно быть», – сказала первый тренер Камилы Валиевой.



Однако, по словам Елены Тарасовой, Ксения Иванова от этой новости была явно не в восторге. «Ксения, конечно, осознавала ее перспективы, и когда мама Камилы решила переехать в Москву по личным обстоятельствам, то для Ивановой это было серьезным расстройством. Помню даже, что она пришла ко мне, сказала, что Камилу берут в Москве в группу известного тренера Марины Кудрявцевой, причем там в группе девочки старше вообще года на три, а Камила все равно им не уступает: “Такую шикарную девочку мы отдаем!”

Мы долго обсуждали, как жалко терять такую девочку и нельзя ли что-то предпринять. Но все было тщетно. И, справедливости ради, 7-летний ребенок, второй юношеский разряд, она на тот момент еще не была даже членом сборной и республики. Отпустили и отпустили, кто же знал-то?» – вспоминает Елена Тарасова.

«По всем разговорам, она будет не хуже Загитовой»

К слову, сама Иванова спустя какое-то время также переехала в Москву, устроившись тренером в Академию Плющенко. Как стало ясно позднее, с переездом в столицу не прогадали обе. Спустя 6 лет Камила окажется в «Хрустальном», и именно с лета 2018 года в карьере спортсменки начнется прорыв.

Валиева и Загитова после победы в командном турнире Кубка Первого канала в 2021 году Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Как-то на Гран-при в 2018 году были показательные выступления, и мне один из тренеров говорит: “А вон сейчас ваша татарская звездочка будет кататься”. Я посмотрела: “Боже мой, надо же, да это Камила!”, она в Москве не затерялась, прошла свою частичку пути на тот момент, а сейчас, по всем разговорам, она будет не хуже Загитовой», – заявила Елена Тарасова.

Сравнение Камилы с Алиной вполне уместно. Чтобы стать не только не хуже, а то и лучше Загитовой, Валиевой необходимо побеждать в одиночном катании. Все-таки в 2018 году Загитова ограничилась лишь одной золотой медалью, 15-летняя наследница же вполне может претендовать на две. Ждать осталось недолго – произвольная программа у женщин состоится уже через 10 дней.

Фото на анонсе: © Алексей Даничев / РИА Новости