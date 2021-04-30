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Ру Тат
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30 апреля 2021  23:00
Розалия Хайруллина

Первый теплоход с туристами зайдет в Елабугу 3 мая

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Первый в этом году теплоход с туристами «Павел Бажов» зайдет в Елабугу 3 мая. На нем в город планируют прибыть 232 человека. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

«Теплоход остановится в Елабуге после обеда. Туристов встретят традиционно, с песнями и танцами. Гости города посетят местные достопримечательности, побывают в музеях и узнают больше про историю Елабуги и Елабужского района», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме. Первый рейс из речного порта Казани отправился в Верхний Услон.

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